Севастополь, , 13:12 — REGNUM Российскому гражданину, тем более члену правящей партии не очень корректно и этично получать документы на Украине. Об этом 5 декабря заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, комментируя задержание севастопольского депутата Игоря Кучерявого украинскими спецслужбами.

«Мы пока не знаем всей ситуации. Но в любом случае, будучи гражданином России и членом «Единой России», получать документы другого государства не очень корректно и этично», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Игоря Кучерявого. По предварительным данным, политик решил сделать себе заграничный паспорт на Украине, чтобы иметь возможность путешествовать в обход санкций и визовых ограничений.

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