Москва, , 13:08 — REGNUM Власти России объявили сотрудника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата. Как сообщает информационное агентство BGNES‏, сегодня, 5 декабря, посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему была вручена нота.

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Уточняется, что такая мера стала ответом на выдворение сотрудника российского посольства в Софии. Болгарский дипломат имеет ранг, соответствующий рангу российского дипломата в Софии, который был объявлен персоной нон грата в конце октября 2019 года.

https://twitter.com/BGNES/status/1202499119140495360

«Болгарский дипломат покинет Российскую Федерацию в течение 24 часов», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября 2019 года российский дипломат, на которого ранее болгарские власти завели дело по обвинению в разведывательной деятельности, был объявлен персоной нон грата. По данным властей республики, дипломат с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО».

Как сообщало ИА, накануне, 4 декабря, МИД Германии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата из-за убийства в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ведомстве пояснили, что мера в отношении дипломатов применена из-за того, что к преступлению якобы причастны российские власти. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали подобные действия со стороны ФРГ «безосновательными и недружественными».