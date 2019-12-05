Севастополь, , 13:08 — REGNUM Власти Севастополя пока не получили подтверждения информации о том, что задержанный на Украине депутат «Единой России» Игорь Кучерявый отправился в соседнее государство получать документы. Об этом 5 декабря заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию.

«С точки зрения его целей и намерений — зачем он поехал на Украину, я пока официального подтверждения от наших правоохранительных органов не получил», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Крымом украинские спецслужбы задержали члена севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого, который, по предварительным данным, отправился на Украину делать себе заграничный паспорт.

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