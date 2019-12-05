Севастополь, 5 декабря 2019, 13:08 — REGNUM Власти Севастополя пока не получили подтверждения информации о том, что задержанный на Украине депутат «Единой России» Игорь Кучерявый отправился в соседнее государство получать документы. Об этом 5 декабря заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Крымом украинские спецслужбы задержали члена севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого, который, по предварительным данным, отправился на Украину делать себе заграничный паспорт.
Читайте также: Севастопольского единоросса задержали на Украине — СМИ
Читайте развитие сюжета: Глава Севастополя: не очень этично члену «ЕР» делать документы на Украине