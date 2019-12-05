Донецк, , 12:58 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил мэра Иловайска — Сергея Муху, от занимаемой им должности. Соответствующий указ опубликован 5 декабря на сайте главы ДНР.

«Освободить Сергея Муху Антоновича от занимаемой должности главы администрации города Иловайска Донецкой Народной Республики», — говорится в указе №346.

Также в следующем указе, №347, сообщается, что новым мэром Иловайска глава ДНР назначил Руслана Дудникова, ранее работавшего в мэрии Донецка в качестве начальника управления по благоустройству и коммунальному обслуживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что граждане Донецкой Народной Республики, при помощи общественной организации «Справедливая защита», подали 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).