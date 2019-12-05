Сеул, , 12:55 — REGNUM Главы министерств иностранных дел, а также оборонных ведомств Южной Кореи и Австралии встретятся для переговоров в формате «2+2». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представят министр иностранных дел Кан Гён Хва и министр обороны Чон Гён Ду, австралийскую сторону — министр иностранных дел Мэрис Пейн и министр обороны Линда Рейнольдс.

Отметим, что это четвертая встреча представителей двух стран в данном формате.

Известно, что 10 декабря стороны обсудят укрепление сотрудничества в различных областях и ситуацию на Корейском полуострове.

Как отметили в МИД Южной Кореи, в рамках данного визита также состоится отдельная встреча министров иностранных дел, на которой стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики и обменов. А также отдельная встреча министров обороны, на которой представители двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества в сфере обороны.