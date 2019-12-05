Париж, , 12:53 — REGNUM Западные спецслужбы составили список из «15 офицеров ГРУ», которые якобы с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Отмечается, что на «российских шпионов, специализирующихся на убийствах», вышли спецслужбы из Франции, Великобритании и Швейцарии вместе с партнерами, включая США.

Также сообщается, что расследование началось после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «дело Скрипаля» британские власти инициировали в марте минувшего года, когда, по их ничем не подтверждённой версии, в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым отравляющим веществом по указке Кремля.

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