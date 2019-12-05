Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM В парламент Индии внесен законопроект, согласно которому в соцсетях планируется проводить проверку личности пользователей. Об этом 5 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, целью возможного нововведения является борьба с так называемыми поддельными новостями. Как отмечают эксперты, реализация инициативы может привести к «серьезным сложностям».

Отмечается, что подтверждение личности будет не обязательным. Прошедшие идентификацию будут получать соответствующий значок, похожий на те, что имеют сегодня известные личности.

Законопроект уже был одобрен правительством страны, вскоре по нему должны высказаться парламентарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Викингов» снимет адаптацию «Трилогии Ибиса» Амитава Гоша