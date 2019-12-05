Бишкек, , 12:52 — REGNUM Возложение всей ответственности в уголовном деле о модернизации бишкекской ТЭЦ на одного человека в лице премьер-министра может привести к стагнации в высшем исполнительном органам государства. Об этом говорится в коллективном обращении бывших премьер-министров республики, сообщает 5 декабря издание 24.kg.

Экс-председателя правительства призвали к справедливости в рассмотрении дела бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. «Нас не могло не шокировать требование государственного обвинителя осудить его на 11 лет и 3 месяца лишения свободы», — говорится в письме.

Отмечается, что в вину чиновнику ставится подписание двух постановлений правительства, которые не утратили своих действие. Более того, один документ был одобрен депутатами парламента. В письме утверждается, что ни следствие, ни суд не учли этих обстоятельств.

«Нельзя, чтобы в данном уголовном деле проявился принцип компанейщины, когда за компанию, не разбираясь, может быть осужден невиновный человек», — говорится в обращении.

Документ подписали восемь бывший председателей правительства Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, Жанторо Сатыбалдиев возглавлял правительство Киргизии с сентября 2012 года по март 2014 года. Его подозревают в коррупции и соучастии в преступлении. Сатыбалдиев был задержан спецслужбами республики 18 июня 2018 года в рамках дела по модернизации ТЭЦ.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат призвал суд привлечь к ответственности президента Киргизии