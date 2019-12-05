Москва, , 12:50 — REGNUM Нет смысла давать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он избран народом, подавляющим большинством, заявил 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.

По его словам, самое главное, чтобы у него хватило сил, духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались. Чтобы хватило сил противостоять оголтелому национализму и желанию всё перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией.

«Очевидно, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам взаимодействия своей страны с другими странами, и в частности с Россией. Вопрос том, получится ли у него», — отметил Медведев.

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