Москва, , 12:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию в субботу, 7 декабря. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

6 декабря РФ посетит премьер-министр Белоруссии.

Медведев напомнил, что объём торговли с Белоруссией составляет 35 млрд рублей, тогда как с США — всего 25 млрд рублей.

«Мы должны видеть свет в конце тоннеля: куда мы идем?» — спросил он.

Любая интеграция — частичное снижение суверенитета.