Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об использовании лесов в рекреационных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Допускается возможность размещения рекреационных объектов (объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, иных объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

Что и где будут размещать

Прописываются требования гостиницам, турбазам и прочим объектам. В частности, прописывается, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка. Размещение рекреационных объектов допускается исключительно на лесных участках, входящих в специальную зону, определенную в лесном плане субъекта РФ, после проведения процедуры общественного обсуждения, и площадь такой зоны не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества. При этом используются в первую очередь земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления, а также земли, занятые погибшими или перестойными лесными насаждениями.

Предполагается, что обеспечение требования будет осуществляться посредством государственной и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, предусматривающих размещение рекреационных объектов.

Планируется, что правительство РФ утвердит перечень объектов капитального строительства, содержащий необходимые характеристики таких объектов с учетом целевого назначения и категорий защитных лесов, и временных построек, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в том числе оград.

Законопроектом предусмотрен запрет на сплошные рубки лесных насаждений для размещения указанных объектов, а также запрет на перевод земельных участков из состава земель лесного фонда, предоставленных для размещения рекреационных объектов, в земли иных категорий.

Публичность

Вводится обязательное проведение общественного обсуждения лесохозяйственных регламентов до утверждения губернаторами.

В случае установления зон планируемого освоения лесов, в границах которого предусматривается строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатация объектов капитального строительства, лесохозяйственный регламент подлежит согласованию с уполномоченным правительством РФ органом исполнительной власти.

Кроме того, предусмотрена необходимость согласования лесного плана субъекта РФ с уполномоченным федеральным органом власти в части включения в него положений, определяющих зоны планируемого освоения лесов, на которых допускается осуществление рекреационной деятельности.

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