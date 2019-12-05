Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иностранных агентов за нарушения правил работы на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Предполагается наказание за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иноагентом-физлицом требований к работе на территории России. Максимальный штраф составит для должностных лиц 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей. Максимальное наказание для граждан предполагает не только штраф в размере 100 тыс. рублей, но и допускает административный арест на срок до 15-ти суток.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий распространять нормы закона об иностранных агентах и на физлиц. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Вести реестр будет Минюст, включение и исключение из реестра предусмотрено при учете позиции МИД России.

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