Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий временно ограничивать сотрудников спецслужб в выезде за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Поправками устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из Российской Федерации на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы.

Порядок принятия решения об ограничении выезда указанных граждан РФ по этому основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России.

Сейчас право военнослужащих органов безопасности на выезд из Российской Федерации может быть ограничено в период прохождения ими военной службы. При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Принятие закона аргументируется напряженной международной обстановкой и откровенно враждебными действиями и провокациями со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ.