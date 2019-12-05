Кампала, , 12:47 — REGNUM В Избирательной комиссии Уганды объявили об официальном начале общенациональной кампании по гражданскому образованию о регистрации избирателей в преддверии всеобщих выборов 2021 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, предлагаемое гражданское образование будет направлено на информирование угандийцев о регистрации избирателей и проверке данных тех, чьи имена уже указаны в реестре.

Для проведения кампании в Избирательной комиссии был заключен договор с неправительственной организацией Центр по реализации и управлению проектами в Уганде (UPIMAC).

По словам журналистов, непосредственная актуализация списков избирателей началась 21 ноября 2019 года и закончится 11 декабря 2019 года.