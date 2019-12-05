Москва, , 12:31 — REGNUM Закон о суверенном интернете направлен не на то, чтобы что-то запретить. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Отрезать могут от чего угодно. Когда начались стычки с американцами, обсуждался вопрос от системы верификации платежей. Это удар под дых, объявление войны», — сказал он.

Глава правительства отметил, что речь идёт не только об обычном интернете, но и об интернете вещей.