Бишкек, , 12:29 — REGNUM Директором Киргизского национального музея ИЗО им. Гапара Айтиева в Бишкеке назначена Айгуль Мамбетказиева, сообщили 5 декабря в пресс-службе министерства культуры, информации и туризма.

Приказ о назначении нового директора подписал глава ведомства Азамат Жаманкулов. Ранее эту должность занимала Мира Джангарачева. Она была уволена после скандальной выставки феминисток.

Гапара Айтиева родилась в 1955 году. Окончила факультет истории Киргизского государственного университета. В музее ИЗО им. Гапара Айтиева начала работать с 1978 года. До своего назначения она занимала должность заместителя директора, главного хранителя музея.

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