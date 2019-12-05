Варшава, , 12:25 — REGNUM Заявления президента Польши об отношениях между НАТО и Россией могут объясняться как внутриполитической ситуацией в его стране, так и дискуссией лидеров НАТО по этому вопросу перед началом саммита в Лондоне, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский в четверг, 5 декабря, комментируя высказывания Анджея Дуды.

Как сообщалось ранее, Дуда заявил журналистам, что Россия не является врагом альянса. Врагом НАТО можно считать только террористические организации, Россия же является «соседом, с которым мы не всегда соглашаемся, некоторые действия которого считаем недопустимыми», но «речь не идет о враждебности», отметил президент Польши.

«Польский президент сделал целый ряд нестандартных для польской политики заявлений. Во-первых, о том, что Россия не является врагом НАТО. Но следует обратить внимание и на то, как осторожно он прокомментировал тему российско-белорусской интеграции.

В польском экспертном сообществе принято оценивать эту интеграцию негативно. Дуда же заявил, что вступление в альянсы — суверенное право любого государства, главное, чтобы вступление было добровольным.

Возможно, такое изменение его риторики связано с внутриполитической ситуацией в Польше. В мае 2020 года там пройдут президентские выборы. Возможно, Дуда откликается на запрос той части общества, которая предпочла бы конструктивный диалог с Россией.

Вместе с тем такое изменение риторики может быть связано с той дискуссией, которая наблюдалась перед саммитом НАТО. Начало ей положил президент Франции Эммануэль Макрон, назвавший Россию «соседом и партнером». Но можно вспомнить и более ранние заявления президента США Дональда Трампа на ту же тему.

И многое зависит от ответа на вопрос, на кого же в данном случае ориентировался Дуда — на Вашингтон или на Париж», — отметил Станислав Стремидловский.