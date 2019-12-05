Тайбэй, , 12:35 — REGNUM Мэр столицы Тайваня, города Тайбэй Кэ Вэнь-чжэ заявил, что у Китая и без того хватает проблем, чтобы вмешиваться в дела Тайваня, об этом 5 декабря сообщает Reuters.

«Утверждают, что Тайвань основной вопрос для Китая, но очевидно, что это не так. Тайвань не является основной проблемой Китая», — подчеркнул Вэнь-чже в комментарии журналистам агентства.

Мэр Тайбэя, которого многие эксперты прочат в будущие лидеры страны, считает, что у Пекина масса других проблем — падение экономического роста, беспорядки в Гонконге и многие другие.

Противоречия между КНР и Тайванем наблюдаются на протяжении долгих десятилетий. Пекин рассматривает островное государство как составную часть своей территории, поэтому не признает его суверенитет.

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