Минск, 5 декабря 2019, 12:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление, заявил 5 декабря лидер республики Александр Лукашенко во время обращения к парламентариям.
«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — сказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
На встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, а также крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».
Читайте также: Путин и Лукашенко 7 декабря обсудят Союзное государство