Джакарта, , 11:59 — REGNUM Министры иностранных дел и обороны Индонезии и Австралии проведут встречу на Бали 6 декабря в формате 2+2, сообщает Sindonews.

Встреча 2+2 является механизмом регулярного диалога между министрами иностранных дел и обороны двух стран для обсуждения хода двустороннего сотрудничества в различных областях. Последняя подобная встреча состоялась в Сиднее в марте 2018 года.

Ожидается, что на встрече в формате 2+2 стороны обсудят подведение итогов переговоров президента Индонезии Джоко Видодо и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которые недавно прошли в кулуарах Восточноазиатского саммита в Бангкоке (Таиланд). Эта встреча также предназначена для дальнейшего укрепления комплексного стратегического партнерства, о котором было объявлено в августе 2018 года.

На основании заявления МИД Индонезии, на встрече будут обсуждаться усилия по укреплению сотрудничества в условиях современной геополитической динамики в мире, включая партнерские отношения между двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря 2019 года на Бали проходит демократический форум, на который были приглашены представители 140 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии: свобода является ключом к успеху демократии