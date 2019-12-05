Киев, , 11:59 — REGNUM Известные украинские политики Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, а также солист вокально-инструментального ансамбля «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук зовут граждан Украины на майдан, чтобы защитить страну. Такие новости поступали осенью 2004 года, такие же поступают и осенью 2019-го.

Российские средства массовой информации иллюстрируют новые призывы старыми фотографиями. Вот те же трое на том первом майдане; изменились, конечно — Порошенко уже не такой кудрявый, а Вакарчук больше не похож на следователя Подберезовикова в образе принца Лаэрта. Но они опять там же.

На том первом майдане на кону стоял «европейский выбор Украины», теперь — «недопустимость пересечения красных линий» Владимиром Зеленским на переговорах в нормандском формате. Все эти риторические призывы лживы, а потому несущественны; главное — это сама тяга преступников к месту преступления.

Не было ничего «европейского» в том майдане, что привел к власти Ющенко, не было ничего «европейского» и в его правлении. Минские соглашения, с исполнением которых Зеленский хочет жульничать слегка, а Порошенко настаивает на жульничестве тотальном — соглашения эти подписывались при самом же Порошенко.

И всё это всем известно, от самих призывающих на майдан до их избирателей и граждан соседних государств. Потому украинские СМИ даже не считают важной новость об очередном сборе на площади с термосами и хорошим настроением — и рассказывают о ней пунктиром.

С 2004 года в мире многое изменилось, появились новые технологии, новые лица, новые вызовы. И только на Украине те же самые граждане зовут на тот же самый майдан тех же самых сограждан, чтобы защитить тот же самый «европейский выбор».

Сравнение с белками в колесе здесь напрашивается, только белки — это не граждане Украины, а украинские политики; они ведут внутривидовую борьбу, меняясь позициями, кабинетами и тюремными камерами, и каждые пять лет проходят по одному и тому же кругу, от майдана до майдана.

Украинские же граждане, о которых давно уже никто не помнит (потому что у них не получилось заставить своих политиков помнить о себе), находятся в том же колесе, только в другом статусе. Бежать они не могут, но непрерывное движение этого колеса заставляет их то и дело падать, выплачивая кратно выросшую коммуналку и эмигрируя ради сбора клубники.

Политикам же нравится на майдане, потому что только там их образ и был чистым — как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и сейчас мы скинем злочинну банду, сделаем европейский выбор, и будет у нас зарплата в тысячу евро.

Граждане, правда, на майдан уже не ходят, все больше оплаченные боевики да оплаченные активисты. Но, стоя на сцене и зажмурившись, можно представить себя снова в 2004 году. Ведь если сложилось так, что народ безмолвствует, не мешая внутримайданной грызне за право грабить страну самым евроатлантическим из способом, то не Порошенко же с Тимошенко в этом виноваты?