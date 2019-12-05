Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что 60% населения хотят его возвращения в страну. Об этом он заявил в очередном видеообращении, которое записал в одном из аэропортов и распространил через соцсети и грузинские СМИ.

«Согласно последним исследованиям, проведенным «Edison Research», 60% населения Грузии, несмотря на невообразимое насилие, хотят моего возвращения в Грузию. Я воспринимаю это с большой радостью. Это показывает и отношение народа к Иванишвили. Это цифры, это факты, и поэтому Иванишвили так паникует. Он может сделать все в отношении отдельных оппозиционеров, но ничего не сделает этим молодым грузинам и свободолюбивому грузинскому народу, и Саакашвили здесь уже — «десятисортный». Реально у него (Иванишвили) проблема не с Саакашвили, а со всем грузинским обществом», — подчеркнул экс-президент.

Он предполагает, что в результате разворачивающихся в Грузии событий Иванишвили, подобно бывшему главе Аджарской автономии Аслану Абашидзе, будет вынужден бежать из страны, и предупреждает нынешних грузинских чиновников и полицейских, чтобы те вовремя отошли от Иванишвили в сторону.

«Хочу обратиться к исполнителям незаконных приказов, так называемым чиновникам, полицейским, спецназовцам, к тем, кому граждане Грузии платят зарплату из собственных доходов. Был такой Аслан Абашидзе, который на самолете Иванова сбежал в Россию, с собой забрал лишь 4−5 человек, а остальных, таких, например, как генерал Думбадзе, который зубами защищал его, оставил в тюрьме. Потом прислал свой самолет и забрал свою собаку Басмача. Хочу вам сказать, что и Иванишвили любит свою зебру и других животных больше, чем каждого из вас. Я подозреваю, что и он заберет с собой животных, но ни об одном из вас не вспомнит. А потом уже вам придется иметь дело с правосудием», — пригрозил чиновникам и полиции Михаил Саакашвили.

Он успокоил нынешних «исполнителей воли Иванишвили», что в тюрьму всех не засадит, но предупредил, что и на службу обратно не примет.

«Такого уже не будет, что вы куда-то перепрыгнете. Думаю, все уже научились уму, и следующее правительство будет гораздо мудрее в отношении таких людей и обратно их не примет. Поэтому задумайтесь, остается очень мало времени. Иванишвили практически уже развален», — заявил Саакашвили.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались с 14 ноября, после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной избирательной системе.