Севастополь, , 11:43 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

«Мне позвонила его жена и сказала, что его отпустили. Сказать о том, остался ли он на Украине или вернулся в Россию, пока не могу», — цитирует ТАСС Буцая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе безопасности Украины заявили, что задержали Кучерявого в рамках уголовного дела по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» после получения информации о том, что он «планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта».

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