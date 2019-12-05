Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Свердловские власти исключили возможность получения контроля над неразграниченными землями муниципалитетов, кроме Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

На заседании комитета по региональной политики свердловского заксобрания один из депутатов предложил передать контроль области над такими земельными участками. Оказалось, что такие изменения невозможны из-за норм федерального законодательства — забрать право владения неразграниченными землями можно только у административного центра региона.

«Вот если административный центр региона будет перенесен в Каменск-Уральский — тогда можно», — уточнила и.о. первого замглавы министерства управления госимуществом Свердловской области Елена Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет поддержал законопроект о продлении контроля региона над неразграниченными землями Екатеринбурга. Если заксобрание примет изменения, то правительство получит право управлять участками до 2024 года.