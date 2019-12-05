Сеул, , 11:31 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина одобряют 48,4% его соотечественников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на службу Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 2 по 4 декабря среди 1504 человек, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 47,7%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику президента увеличилось на 0,8%, а число людей, придерживающихся противоположного мнения, напротив сократилось на 0,6%.

По мнению специалистов, уровень одобрения увеличился за счет противостояния правящих сил и оппозиции по вопросу проведения ряда законопроектов по ускоренной процедуре рассмотрения.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также увеличился на 1,9%, до 40,9%, Партии справедливости — на 0,5%, до 7%, однако уровень поддержки партии «Свободная Корея», напротив, сократился на 1,7%, до 31,2%, Партии патриотов Кореи — на 0,2%, до 1,6%, Партии за демократию и мир — на 0,1%, до 1,5%.