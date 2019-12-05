Ереван, , 11:25 — REGNUM Документ

Заявление президиума партии «Национальное Единение» от 5 декабря 2019 г.

Президиум партии «Национальное Единение» обращается к гражданам Республики Армения с призывом к бдительности.

Республика Армения оказалась в эпицентре борьбы известного заокеанского центра силы мировой политики совместно с Турцией за создание условий для ввода «миротворческого» контингента НАТО в зону безопасности Нагорно-Карабахско-азербайджанского конфликта вдоль 105-километровой границы с Исламской Республикой Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными силами Республики Арцах. Конечная цель — выдавливание стратегического союзника Республики Армения Российской Федерации из Армении и региона Южного Кавказа. Поэтому после государственного переворота апреля-мая 2018 г. действующие власти Армении развернули беспрецедентную травлю и противоправное уголовное преследование второго президента РА Роберта Кочаряна и других героев Арцахской национально-освободительной войны, в которую подключились многочисленные организации, щедро финансируемые фондом Сороса, а также мощные информационные ресурсы, как-то: Армянское отделение «Радио Свободы» — «Радио Азатутюн» и др., финансируемые американскими налогоплательщиками. Ими ведется системная работа по расшатыванию устоев армянской государственности, сопровождаемая антироссийской и русофобской истерией. Очередным мерзким проявлением такой политики явилось гнусное действо небезызвестного генетического русофоба, облившего краской памятник выдающемуся дипломату, ценой своей жизни спасшего тысячи и тысячи армян Александру Сергеевичу Грибоедову в г. Ереване.

Выступление Сержа Саргсяна 20 ноября т.г. на съезде Европейской Народной партии в Загребе, в котором было заявлено о том, что: «Подорваны основы конституционности, не действует принцип разделения и сбалансированности властей. Многочисленные факты указывают на очевидное нарушение независимости судебной власти. Осуществляются политические преследования … Хочу, чтобы в Баку вновь услышали этот мой месседж: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, и эта проблема не имеет военного решения», — стало фактическим ответом на встречу третьего президента РА с послом США в Армении Линн Трейси, состоявшуюся 5 ноября т.г. (по американской инициативе).

Ответная реакция со стороны властей Армении не заставила себя долго ждать: 4 декабря т.г. Специальная следственная служба РА в нарушение Конституции Республики Армения, которая наделяет президента РА неприкосновенностью, выдвинула обвинение против экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Это антиконституционное действие властей РА, подстрекаемое заокеанскими поводырями, является очередным шагом по созданию в Республике Армения обстановки правового беспредела и управляемого хаоса. Это, в свою очередь, создаёт благоприятную почву для развязывания азербайджано-турецкой военщиной новой военной агрессии в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и последующего ввода контингента НАТО в зону безопасности вдоль 105-и километровой границы с Ираном, контролируемой вооруженными силами Республики Арцах.

Опасность, нависшая над Республикой Армения и Республикой Арцах, требует осознания и осуждения подлинных причин возникновения подобной ситуации с указанием конкретных акторов и консолидации армянского народа по преодолению угроз национальной безопасности двух армянских государств.

Председатель Президиума партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян