История вопроса

Член политсовета Севастопольского отделения "Единой России" Игорь Кучерявый был задержан СБУ утром 3 декабря 2019 года на пункте пропуска «Каланчак» на границе между Крымом и Украиной.



СБУ Украины заявило, что депутат «планировал прибыть на материковую часть государства для получения украинского паспорта».



Против Кучерявого было возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. Аналогичные дела ранее были возбуждены прокуратурой Украины в отношении шести тысяч жителей Крыма.



Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал инцидент «политической местью», пообещав «пристально следить за ситуацией».



4 декабря уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что Игоря Кучерявого отпустили.

