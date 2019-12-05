Москва, 5 декабря 2019, 11:19 — REGNUM В Госдуме обещают внимательно следить за ситуацией вокруг задержания СБУ члена «Единой России» Игоря Кучерявого, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.
«Мы будем пристально следить за ситуацией», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Он считает, что задержание СБУ члена «Единой России» Игоря Кучерявого — «политическая месть».
Парламентарий напомнил, что за время воссоединения Крыма с Россией уголовные дела возбуждены против 6 тыс. граждан РФ — жителей полуострова.
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