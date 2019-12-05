София, , 11:18 — REGNUM Болгария оказалась между молотом Запада и наковальней конкретных нужд своего населения, между здравым смыслом и идеологичностью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 декабря, комментируя высказывания Владимира Путина о действиях болгарских властей в отношении газопровода «Турецкий поток».

Как сообщалось ранее, президент России заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство газопровода на своей территории. Если так и будет продолжаться, Россия найдет другой маршрут, отметил также Путин.

«Главные политические и социально-экономические проблемы народов имеют своим источником состояние мозгов, национальное самосознание. Болгария — страна с исковерканным национальным самосознанием. Это, естественно, не её вина, а её беда: завоевание турками и многовековое турецкое господство не могли пройти бесследно. Так же, как у турок, у болгар сформировалась особая привязанность к Европе. Её не сумела, да и не могла перебить благодарность России за освобождение от османского ига, так как Россия сама в те годы была европоцентрична, искала признания в Европе, строила свою самооценку на «европейских ценностях».

Турки сегодня стараются это преодолеть, а болгары упорствуют в преклонении перед Западом. Запад против России и Турции, значит, и Болгария должна быть против них.

Глупая, конечно, позиция: между молотом Запада и наковальней конкретных жизненных нужд своего населения. Между здравым смыслом и идеологичностью.

По поводу болгар и вообще народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, а также России, точно в своё время высказался известный философ Александр Зиновьев: «Когда народы стран Восточной Европы и Советского Союза вознамерились уподобиться Западу, они полностью игнорировали то обстоятельство, что западнизация их стран не может стать превращением их в части Запада или в западные страны по двум основным причинам. Первая причина — навязывание этим народам и странам отдельных свойств Запада (демократия, рынок, приватизация и т. д.) не есть превращение их в части Запада, ибо Запад вообще не сводится к этим свойствам… Вторая причина — место и роль Запада (скажем, «мировой престол») уже заняты, и самое большее, на что эти западнизируемые народы могут рассчитывать, это оказаться в сфере власти, влияния и колонизации Запада, причем на тех ролях, какие им может позволить сам единственный и неповторимый Запад».

Далее он писал, что как бы русские и народы Восточной Европы «ни оплевывали коммунистический период своей истории, как бы ни усердствовали в разрушении всего того, что было достигнуто за этот период, как бы ни ползали на коленках и ни холуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему западному и как бы ни перенимали все пороки Запада», они «все равно никогда не станут частью Запада». Вот это, мне думается, и надо помнить болгарам — как руководителям, так и простым людям», — отметил Михаил Демурин.