Абакан, , 11:06 — REGNUM В Хакасию прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, это плановая рабочая поездка Меняйло в Хакасию.

Полпред встретится с главой Хакасии Валентином Коноваловым. В том числе они обсудят исполнение в республике указов и поручений президента РФ, ход реализации нацпроектов.

Затем Меняйло проведёт совещание по вопросам отопительного сезона в Хакасии. Кроме того, в программе полпреда запланирован ряд рабочих встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря сибирский полпред Сергей Меняйло побывал в пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне.

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