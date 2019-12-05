Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В свердловском заксобрании одобрили законопроект о продлении контроля региона над неразграниченными землями Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

Соответствующее решение принял комитет по региональной политике. Теперь проект закона представят на заседании всего заксобрания.

Если изменения вступят в силу, то областное правительство получит право управлять неразграниченными земельными участками Екатеринбурга до 2024 года включительно. Срок действия нынешних прав заканчивается в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверенность, что депутаты поддержат законопроект. Права пользования неразграниченными землями отняли у Екатеринбурга в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургу отказали в возвращении прав на неразграниченные земли