Сеул, , 10:54 — REGNUM 4 декабря в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва и Ван И обсудили важность двустороннего сотрудничества, ситуацию на Корейском полуострове, а также проведение двустороннего саммита.

Известно, что большое внимание было уделено нормализации двухсторонних отношений, которые обострились в связи с размещением ПРО THAAD на Корейском полуострове.

Отметим, что 5 декабря глава МИД Китая встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также примет участие в званном обеде.