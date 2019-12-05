5 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Народный депутат Украины рассказал, почему из-за свастик на памятниках и факельных шествий украинских националистов потенциальный инвестор не вкладывает деньги в Украину

Вадим Новинский. Из личного архива Вадима Новинского

В ближайшее время состоится встреча руководителей России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате». Стоит ли, по-вашему, ожидать прорыва в решении вопроса о мирном урегулировании в Донбассе?

Естественно, мы все с нетерпением ждём результатов этой встречи, и мы понимаем, что сейчас забрезжила надежда на достижение мира на Донбассе и в Украине. Прорывом является уже сам факт встречи нормандской четверки, которая не собиралась уже более трёх лет.

Избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины стало своего рода поворотным пунктом: уже в своей инаугурационной речи он сделал особый акцент на необходимости установления мира. До него Пётр Порошенко в основном занимался имитацией мирного процесса, его режим существовал благодаря войне и наживался на войне.

Зеленский за полгода уже продемонстрировал ряд серьезных подвижек на пути к нормализации процессов: он возобновил диалог с Россией, произошло разведение войск, обмен пленными, вернулись украинские моряки, сегодня на свободе такие знаковые фигуры, как Кирилл Вышинский и Олег Сенцов. В рамках контактной группы была подписана «формула Штайнмайера».

Я знаю, что есть немало скептиков (только на днях ознакомился с докладом уважаемого Алексея Чеснакова, в котором он высказывает сомнения по поводу возможности достижения мира на Донбассе в ближайшей перспективе). Есть немало тех, кто выступает с откровенно «ястребиных» позиций. Но президент Зеленский обещал добиться мира и немало сделал для того, чтобы встреча в Париже 9 декабря состоялась.

Я не думаю, что он заинтересован во «встрече ради встречи», и очень надеюсь на ее положительную результативность, на формирование реалистичной «дорожной карты» достижения мира. По крайней мере, несмотря на наличие радикалов, видящих в мирном процессе «предательство» и «капитуляцию», за Зеленским — подавляющее большинство украинских граждан. Мирный процесс идёт, причём, считаю, хорошими темпами.

Вы баллотировались в Верховную раду в прифронтовом городе Мариуполе и победили. Какие чаще всего вопросы на встречах задают вам ваши избиратели? Что говорят об урегулировании в Донбассе, о Зеленском, о Минских соглашениях? Хотят ли восстановления добрососедских отношений с Россией?

Мариуполь — город металлургов, тружеников, которых невозможно обмануть пустыми обещаниями. Вопрос мира для мариупольцев чрезвычайно важен. В июне мои встречи с избирателями проходили под звуки орудий — ежедневно мы слышали их грохот. И я не встретил за время кампании и в ходе моего дальнейшего общения с избирателями — в цехах, в школах, в больницах — ни одного человека, который ставил бы под сомнение ценность мира и необходимость мира.

И о чем бы ни говорили мы с гражданами (о социальных, экономических вопросах, проблемах транспортного сообщения и т.д.), на первый план выходит вопрос: когда же будет мир? В Зеленского верят. Точнее, в его способность закончить войну. Недаром он получил такой высокий кредит доверия, и чем ближе к линии разграничения, тем выше был этот кредит.

В Мариуполе за него проголосовали 91% избирателей. И они надеются, что он не предаст ожидания граждан, обеспечит стабильность и развитие. И сам Зеленский, и многие в его команде искренне хотят мира, и в этом пункте наши целеустремления сходятся. Они расходятся по многим другим вопросам, но относительно вопросов войны и мира мы союзники.

Как вы оцениваете инвестиционный форум, который прошел осенью в Мариуполе? Можно ли на полном серьезе говорить о том, что в фактически воюющий Донбасс пойдут украинские и зарубежные инвестиции?

Инвестиционный форум — это задел на будущее. Для того чтобы привлечь в страну инвестиции, мало остановить войну. Это важный момент, но далеко не основной. Инвестора необходимо заинтересовать предсказуемостью, адекватностью законодательства, возможностью получения прибыли, гарантируя ему прозрачную и защищённую деятельность в стране.

Инвестиции к нам не идут не только из-за войны, но и из-за несостоятельности государства выступить в роли гаранта, из-за все ещё существующей коррупции, из-за угрозы рейдерских схем, из-за откровенного бандитизма — всего того, что лежит в основе понятия «негативный инвестиционный климат».

По правде, инвестиции не слишком активно шли в Украину и до Майдана. Но сейчас инвестора больше пугают факельные шествия националистов и разрисованные свастикой памятники. Это главный маркер способности государства навести порядок. Поэтому решение вопросов правопорядка, безопасности, инвестиционного климата и установления мира должны решаться параллельно.

Донбасс, по разным оценкам, покинули около 2 миллионов человек — часть из них уехала на Украину, другая в Россию. Многие производства остановлены. Это ведь катастрофа для региона. По вашим прогнозам, Донбасс способен восстановить свои прежние лидерские позиции? Или регион надолго превратился в серую зону?

Все зависит от нескольких факторов. И первый из них: насколько нынешняя власть в Украине заинтересована в развитии промышленного потенциала страны? За последние пять лет Украина превратилась в кладбище заводов. По оценкам минсоцполитики, порядка 8 миллионов украинцев находятся на заработках за рубежом.

Мы уже слышали недавно пожелания иностранных «друзей Украины» относительно превращения нашей страны в «аграрную супердержаву». А ведь Донбасс — это локомотив украинской экономики, флагман промышленного производства. И именно с Донбасса — я уверен — начнётся экономическое возрождение Украины.

Если руководство страны заинтересовано в развитии Украины как самостоятельного проекта, а не поля для обогащения транснациональных корпораций, то возрождению Донбасса будет оказана максимальная поддержка. Мы как представители бизнеса, естественно, активно включимся в этот процесс, но необходима слаженная работа бизнеса и государства.

Режиссер Олег Сенцов, который недавно вернулся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, назвал неподконтрольные Украине территории Донбасса гангреной, которая в случае присоединения обратно может заразить всю остальную страну, а львовский журналист Остап Дроздов вообще не стесняется публично называть жителей Донбасса животными, а проживающих там людей стоит, по его мнению, лишить украинского гражданства. Могли бы вы как донбасский депутат прокомментировать эти высказывания?

Дает свои результаты насаждаемая и культивируемая в Украине идеология ненависти, пещерный национализм. В своё время австрийский писатель Франц Грильпарцер озвучил знаменитую формулу: «От гуманизма через национализм — к зверству». И мы видим на примере подобных высказываний, как национализм приводит не только к потере здравого смысла, но и вообще человеческого облика.

Донбасс — неотъемлемая часть Украины, а жители Донбасса — это граждане Украины, и противопоставление регионов, разделение украинцев на «правильных» и «неправильных» — уголовное преступление. Я уже не говорю о моральной стороне вопроса.

Какие цели преследовали авторы высказываний — застолбить за собой электоральную нишу, повести за собой таких же «донбассоненавистников» или же банальный хайп — значения не имеет. Подобные заявления вызывают у любого здравомыслящего человека отторжение и брезгливость. Считаю, что в случае подобных высказываний более жестко должен применяться закон — ведь мы реально видим призывы к межнациональной розни.

Россия с декабря месяца запускает железнодорожное сообщение Донецка и Луганска с Москвой и Санкт-Петербургом. Когда, по-вашему, будет восстановлено железнодорожное сообщение между Киевом и другими украинскими городами с Донецком и Луганском?

Это одно из требований, которое мы с моими единомышленниками в Верховной раде выдвигаем как элемент нормализации отношений между Киевом и неподконтрольными территориями. Да, мы считаем, что необходимо восстанавливать транспортное сообщение и снимать целый ряд ограничений по передвижению между Украиной и неподконтрольными территориями.

Когда все-таки будет снята экономическая блокада Донбасса, установленная при Порошенко? Что этому сейчас мешает?

Для снятия блокады не нужны переговоры в «нормандском формате» или принятие особого закона. Блокада вводилась решением Совета национальной безопасности и обороны и должна быть снята решением этого органа.

Но этого мало: ещё один важный аспект. Снятие блокады должно идти параллельно с возвращением украинским собственникам «национализированных» (а по сути захваченных) объектов на территории самопровозглашенных республик. Украинской же стороне необходимо пересмотреть ряд законов и норм, которые ограничивают или запрещают деятельность украинского бизнеса на неподконтрольных территориях. То есть проблема комплексная, и я надеюсь, что эти вопросы будут рассмотрены в Париже 9 декабря, а потом — в рамках Минской контактной группы.

Как вы считаете, нужно ли Киеву вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском? Готовы ли вы быть представителем Зеленского, если вам это будет предложено? Если да, то готовы ли вы выехать в Донецк для переговоров с руководством ДНР и ЛНР, которые Украина не признает?

Я был одним из первых, кто заявил о необходимости прямого диалога между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Как писал Пушкин, «это спор славян между собою», и мы должны сами разобраться в наших проблемах и в наших взаимных обидах.

За нас это не сделают, а если будут решать без нашего участия, то сделают это топорно, как в Боснии и Герцеговине.

Согласен ли я ехать на переговоры? Весной 2014 года я летал на переговоры в Луганск, но та сторона оказалась не готова к конструктивному диалогу. В принципе, президенту решать, кто войдёт в состав делегации. Если я буду полезен в процессе восстановления мира — я готов работать на этом поприще 24 часа в сутки.

Как вы оцениваете роль президента Зеленского в донбасском урегулировании? Что вам нравится в его шагах, а что нет? Что бы вы ему посоветовали, что бы подсказали?

Мне нравится то, что он ломает стереотипы и что он действительно хочет прекратить войну. Мне импонирует его искренность — то, что лежало в основе его успеха и что заставило избирателей поверить в Зеленского.

Главная заслуга Зеленского в том, что он поставил точку в тяжелой для Украины эпохе порошенковщины. Если он ещё и добьётся мира в стране — он впишет своё имя в историю Украины.

Вокруг слишком много тех, кто ждут, когда Зеленский ошибётся, наделает ошибок. Вон как пытаются раскрутить историю с якобы имеющим место падением рейтингов президента (что отнюдь не соответствует действительности).

А советы… у него есть те, кто советуют. И есть много желающих давать советы. Единственный мой совет Владимиру Александровичу: не повторять ошибок своего предшественника, а оставаться тем же Владимиром Зеленским, которому поверили миллионы украинцев.