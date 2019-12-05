Барнаул, , 10:48 — REGNUM В Алтайском крае увольняется, проработав всего год, заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев. Как сообщает «Катунь-24» со ссылкой на пресс-секретаря пресс — губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева, сейчас чиновник догуливает отпуск, а сама отставка состоится 9 декабря.

По данным источников ИА «Банкфакс», чиновник намерен перебраться в столицу «под крыло» своего бывшего начальника, экс-зампреда правительства Алтайского края Владимира Притупова, который в феврале 2019 года получил должность в аппарате Правительства РФ.

В алтайских СМИ к этому кадровому событию относятся по-разному. Но стоит напомнить, что после своего избрания в 2018-м году губернатор алтайского края Виктор Томенко долгое время не мог сформировать команду, и по сей день в правительстве региона свободны ключевые должности.

«Увольнение Дитятева из серии «хуже не придумаешь». Человек, отвечающий за инвестиционный климат в регионе, собрался из этого самого региона уезжать. И это при том, что должностей у него был вагон и маленькая тележка: зам губернатора, министр экономики, а еще куратор цифрового развития, туризма и малого и среднего бизнеса. Понятно, что каждый сам решает, где ему зарабатывать на кусок хлеба с маслом. Вот только с имиджевой точки зрения увольнение по собственному желанию такого супер-чиновника выглядит просто ужасно. Если из Барнаула валят даже такие товарищи, то что говорить о рядовых гражданах?», — пишет Barnaulfm.

Напомним, Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в Барнауле. Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете по специальности «Информационные системы в экономике». Чиновникам является с 1999-м года: в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике он работал ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. С января 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края, в октябре 2018 года — заместителем Председателя Правительства Алтайского края, министром экономического развития Алтайского края.