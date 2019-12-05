Вашингтон, 5 декабря 2019, 10:41 — REGNUM Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
По мнению эксперта, из-за своих обязательств перед малозначимым союзником США могут столкнуться с угрозой ядерной войны с Россией, которая может привести к гибели миллионов американцев.
Напомним, согласно статье 5 Устава НАТО, в случае нападения на какого-либо члена НАТО, США должны отнестись к данному нападению как к нападению на весь Североатлантический Альянс и предпринять ответные военные действия.
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