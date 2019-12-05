Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.

«Первый вопрос относительно обязательств перед альянсом, на который должны ответить политические лидеры США, заключается в том, стоит ли в принципе рисковать жизнями американцев и ресурсами США ради того или иного союзника. Имеет ли эта страна большое стратегическое или экономическое значение для Соединенных Штатов?» — говорится в статье.

По мнению эксперта, из-за своих обязательств перед малозначимым союзником США могут столкнуться с угрозой ядерной войны с Россией, которая может привести к гибели миллионов американцев.

«Для США подвергать себя риску национального самоубийства, продолжая защищать Европу, в особенности мелких клиентов в сфере безопасности в Прибалтике и Восточной Европе, — это акт внешнеполитического безумия», — заключил Карпентер.

Напомним, согласно статье 5 Устава НАТО, в случае нападения на какого-либо члена НАТО, США должны отнестись к данному нападению как к нападению на весь Североатлантический Альянс и предпринять ответные военные действия.

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