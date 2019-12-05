Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Правда о том, что обязательства США перед НАТО, связаны с ядерным риском, может вызвать всплеск антинатовских настроений в США, заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.

По словам Карпентера, пронатовские политики и эксперты никогда не устанут цитировать опросы и исследования, показывающие, что большинство американцев продолжают поддерживать Североатлантический альянс, однако «подобные пронатовские высказывания основаны на фундаментальном обмане».

«Типичный вопрос, который можно встретить в опросах: должны ли Соединённые Штаты защищать страну Х, если Россия нападет на эту страну? Более честный вопрос звучал бы иначе: должны ли Соединённые Штаты защищать страну X от российского нападения, даже если это привело бы к ядерной войне с Россией и гибели миллионов американцев?» — говорится в статье.

По мнению эксперта, если бы респондентам прямо сказали о ядерном риске, весьма вероятно, что в США произошёл бы всплеск антинатовских настроений.

«Американцы заслуживают того, чтобы им рассказали о тех рисках, с которыми они и их близкие могут столкнуться из-за обязательств Вашингтона перед НАТО, особенно перед малозначимыми союзниками по НАТО, находящихся на границе с Россией. Давайте посмотрим, насколько сильной окажется общественная поддержка НАТО после раскрытия всей информации», — говорится в статье.

Напомним, в статье 5 Устава НАТО говорится о том, что в случае военного нападения на одну или несколько стран ЕС или Северной Америки, остальные члены НАТО будут рассматривать данное нападение как нападение на Североатлантический альянс в целом и должны будут оказать помощь странам, подвергшимся нападению.

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