Вашингтон, 5 декабря 2019, 10:43 — REGNUM Правда о том, что обязательства США перед НАТО, связаны с ядерным риском, может вызвать всплеск антинатовских настроений в США, заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
По словам Карпентера, пронатовские политики и эксперты никогда не устанут цитировать опросы и исследования, показывающие, что большинство американцев продолжают поддерживать Североатлантический альянс, однако «подобные пронатовские высказывания основаны на фундаментальном обмане».
По мнению эксперта, если бы респондентам прямо сказали о ядерном риске, весьма вероятно, что в США произошёл бы всплеск антинатовских настроений.
Напомним, в статье 5 Устава НАТО говорится о том, что в случае военного нападения на одну или несколько стран ЕС или Северной Америки, остальные члены НАТО будут рассматривать данное нападение как нападение на Североатлантический альянс в целом и должны будут оказать помощь странам, подвергшимся нападению.
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