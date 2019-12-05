Вашингтон, , 10:51 — REGNUM В 2020 году у США и Китая могут появится веские основания для того, чтобы снизить напряжённость в двусторонних отношениях, заявил журналист Гарри Казианис в статье для издания The American Conservative.

«Внутренняя политика обеих стран может спасти ситуацию. В течение, по крайней мере, следующего года у Китая и США появятся веские основания для смягчения напряжённости», — говорится в статье.

По словам Казианиса, если учесть стремление президента США Дональда Трампа к победе на президентских выборах, то можно предположить, что он заинтересован в поиске взаимоприемлемого решения для того, чтобы хотя бы приостановить торговую войну.

«Такой шаг, безусловно, восстановит экономический рост, пострадавший из-за санкций, и обеспечит плавный переход ко второму президентскому сроку. Люди голосуют своими кошельками, и Трамп хорошо об этом знает», — добавил журналист.

На фоне проблем с темпами экономического роста, во многом благодаря торговым пошлинам США, а также протестам в Гонконге, которые, похоже, не утихнут в ближайшее время, председатель КНР Си Цзиньпин должен позаботиться о том, что он мог бы назвать победой, которая могла бы возродить экономический рост, хотя бы на данный момент, считает Казианис.

«Для Си Цзиньпина самое опасное заключается в том, что рынки могут прийти к выводу, что в Китае началась рецессия, а один из его экономических центров перешёл к открытому восстанию. После этого Китай могут перестать называть следующей восходящей сверхдержавой и приступить к написанию его экономического и политического некролога», — говорится в статье.

Несмотря на то, что временная торговая сделка далека от совершенства, Цзиньпин и Трамп достаточно прагматичны для того, чтобы увидеть, что эта сделка отвечает интересам обеих стран, заключил Казианис.

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