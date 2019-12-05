Вашингтон, 5 декабря 2019, 10:51 — REGNUM В 2020 году у США и Китая могут появится веские основания для того, чтобы снизить напряжённость в двусторонних отношениях, заявил журналист Гарри Казианис в статье для издания The American Conservative.
По словам Казианиса, если учесть стремление президента США Дональда Трампа к победе на президентских выборах, то можно предположить, что он заинтересован в поиске взаимоприемлемого решения для того, чтобы хотя бы приостановить торговую войну.
На фоне проблем с темпами экономического роста, во многом благодаря торговым пошлинам США, а также протестам в Гонконге, которые, похоже, не утихнут в ближайшее время, председатель КНР Си Цзиньпин должен позаботиться о том, что он мог бы назвать победой, которая могла бы возродить экономический рост, хотя бы на данный момент, считает Казианис.
Несмотря на то, что временная торговая сделка далека от совершенства, Цзиньпин и Трамп достаточно прагматичны для того, чтобы увидеть, что эта сделка отвечает интересам обеих стран, заключил Казианис.
Читайте также: СМИ Китая: Корпорация Huawei подала в суд на американские власти