5 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 11:30 — REGNUM Соединённые Штаты и Китай обречены на войну? Они обречены на холодную войну? Или их ждут чередующиеся между собой периоды эскалации и снижения напряжённости на фоне стремления обеих сторон к отстаиванию гегемонии в Азии и во всём мире? Если прислушаться к риторике, звучащей с обеих сторон, то кажется, что их не ожидает ничего, кроме трудностей, пишет журналист Гарри Казианис в статье для издания The American Conservative.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Возьмём, к примеру, торговую войну, которой, кажется, нет конца и края. Посмотрите новости CNBC или Fox Business, и, в зависимости от того или иного дня, вы услышите, что торговая сделка будет неизбежно заключена, а на другой день — о невозможности её заключения. Рынки, конечно, реагируют соответственно.

Потом есть проблемы вокруг Гонконга. Несмотря на то, что Вашингтон мало что может сделать, чтобы помочь протестующим, Конгресс одобрил, а президент США Дональд Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге. Китай, конечно же, отреагировал довольно решительно, запретив кораблям ВМС США заходить в порт бывшей британской колонии.

Протест в Гонконге 美国之音久岛摄影

Конечно, есть и другие проблемные вопросы в отношениях между США и КНР, о которых мы слышим уже не первый год, а иногда и не одно десятилетие: окончательный статус Тайваня, напряжённость в Южно-Китайском море, территориальные споры между Пекином и Токио в Восточно-Китайском море. Сложив все эти проблемы вместе, прибавив к этому продолжающееся наращивание и модернизацию вооружённых сил Китая в рамках подготовки к потенциальной войне против сил США в Азии, можно предположить возможность худшего сценария развития событий. Однако именно здесь внутренняя политика обеих стран может спасти ситуацию. В течение, по крайней мере, следующего года у Китая и США появятся веские основания для смягчения напряжённости.

Рассмотрим позицию США. У президента Трампа, безусловно, есть стимулы для того, чтобы настаивать на том, что я бы назвал стратегической паузой, в рамках стремления сдержать растущий Китай посредством жёстких торговых шагов. В настоящий момент на фоне расследования по делу об импичменте, эскалация торговой напряжённости, которая может посеять страх перед рецессией, — это последнее, в чём нуждается Трамп. Если учесть стремление Трампа к победе на президентских выборах, то можно сказать, что он заинтересован в поиске взаимоприемлемого решения для того, чтобы хотя бы приостановить торговую войну. Такой шаг, безусловно, восстановит экономический рост, пострадавший из-за санкций, и обеспечит плавный переход ко второму президентскому сроку. Люди голосуют своими кошельками, и Трамп хорошо об этом знает.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин также сталкивается с внутренними проблемами. 6-процентный рост ВВП Китая, о котором США могут только мечтать, — это число, которое существует только на бумаге, поскольку Пекин, как известно, любит фальсифицировать свои отчёты. На фоне проблем с темпами экономического роста, во многом благодаря торговым пошлинам США, а также протестам в Гонконге, которые, похоже, не утихнут в ближайшее время, председатель КНР должен позаботиться о том, что он мог бы назвать победой, которая могла бы возродить экономический рост, хотя бы на данный момент. Это позволило бы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке Китая, а также предоставило бы Пекину дополнительное время, в течение которого протесты в Гонконге могли бы утихнуть, а председателю КНР не нужно было бы беспокоиться об экономических проблемах. Для Цзиньпина самое опасное заключается в том, что рынки могут прийти к выводу, что в Китае началась рецессия, а один из его экономических центров перешёл к открытому восстанию. После этого Китай могут перестать называть следующей восходящей сверхдержавой и приступить к написанию его экономического и политического некролога.

Си Цзиньпин выступает на форуме по китайско-африканскому сотрудничеству

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Именно так называемая торговая сделка первой фазы могла бы помочь странам наладить отношения и предоставить краткосрочную поддержку их внутренним рынкам, к чему, собственно, и стремятся лидеры двух стран. В рамках торговой сделки Китай мог бы отменить все торговые пошлины в отношении американских товаров, существенно увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции и обеспечить базовую защиту интеллектуальной собственности США. В свою очередь США могли бы отменить все торговые пошлины в отношении китайского импорта, а также отказаться от нового раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, который считается потенциально наиболее разрушительным на сегодняшний день. Несмотря на то, что подобная временная сделка далека от совершенства, Цзиньпин и Трамп достаточно прагматичны для того, чтобы увидеть, что сделка отвечает интересам обеих стран.

Однако есть причины для беспокойства. По сообщениям американского новостного и информационного веб-сайта Axios, Китай оказался весьма рассержен решением Трампа подписать закон в поддержку протестующих в Гонконге, в результате чего торговые переговоры между двумя странами «застопорились». Тем не менее у обеих сторон есть достаточно причин для заключения торговой сделки. Однако, если Трамп добьётся переизбрания, а Китай вновь обретёт внутреннюю стабильность, то зов истории — какая из стран будет доминировать в XXI веке — может оказаться слишком сильным, чтобы ему сопротивляться.