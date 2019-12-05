Вашингтон, , 10:37 — REGNUM В Вашингтоне завершился четвертый раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов, который проходил в период с 3 по 4 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представлял бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо, американскую — председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

Как сообщили в МИД Южной Кореи, в рамках встречи Чон Ын Бо вновь акцентировал внимание на том, что сторонам необходимо достичь равноправного и справедливого соглашения, чтобы укрепить двусторонний союз.

Известно, что стороны намерены продолжить диалог. Ещё одна встреча представителей двух стран состоится в Сеуле в конце декабря.

Напомним, что 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, подписанного в марте и вступившего в силу 5 апреля текущего года, истекает 31 декабря.