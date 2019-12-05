Москва, , 10:27 — REGNUM Порошенко, Тимошенко и Вакарчука фактически ставят президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя призывы руководителей трех оппозиционных фракций Верховной рады Украины.

«Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука 8 декабря выставят своих сторонников перед администрацией Зеленского. Интересны требования, они состоят из пяти «никаких»:

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России.

Фактически Зеленскому ставят ультиматум, подталкивая его к продолжению конфронтации с Россией и замораживанию конфликта на Донбассе. Это его первое политическое испытание на проявление воли в стремлении к миру и выводу страны из-под управления олигархами.

Потому что все требования неожиданного союза ранее лютых врагов Порошенко и Тимошенко с примкнувшим к ним искусственно взращенным Вакарчуком реально нацелены на сохранение на Украине сложившего статуса кво, когда страна поделена олигархическими группами на удельные княжества, все «пилится» и «отжимается» через коррумпированные суды и каждый олигарх имеет свою вооруженную армию.

Все это прикрывается якобы курсом на евроинтеграцию, а на самом деле на затягивание этого процесса, потому что требования ЕС, как раз нацелены на социализацию государства Украина, а не не олигархизацию.

А Россия всего лишь удобный объект для получения поблажек под соусом «мы же передовой рубеж» обороны от агрессора», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители трех оппозиционных фракций Верховной рады Украины — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» — призывают граждан Украины и общественные организации выйти 8 декабря на акцию протеста на площадь независимости (Майдан).

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