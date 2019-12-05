Тайюань , Китай, , 10:16 — REGNUM Линь Ву был назначен губернатором и исполняющим обязанности вице-губернатора провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа

Решение о назначении было оглашено на заседании Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньси. Одновременно с этим была принята отставка Лоу Яньшэна, который возглавлял регион с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин на днях назначил новых послов страны в Афганистане, Перу, Боливии и Конго.

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