Новосибирск, , 10:12 — REGNUM Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» не поддерживает решение новосибирских властей о повышении стоимости проезда в общественном городском транспорте, говорится на странице отделения в соцсети «ВКонтакте».

"Причины увеличения имеют под собой разумную основу: инфраструктуру и подвижной состав действительно нужно обновлять, цена топлива и правда выросла. Вопрос лишь в том, на чьи плечи это должно ложиться: городского бюджета или непосредственно жителей Новосибирска, — говорится в заявлении. — Чтобы не допустить 12-балльных пробок (11 уже было), мы призываем мэрию сделать шаг навстречу тем пассажирам, которые вынуждены добираться до работы с одной, а то и с двумя пересадками. Например, ввести тариф, позволяющий оплачивать проезд всего один раз в полтора часа хотя бы в муниципальном транспорте, а на остальные поездки в течение этого времени получать скидку 100%».В перспективе, как считают в региональном отделении партии, нужны безлимитные тарифы на день, неделю и месяц.

Отмечается, что эти меры сделают поездки на общественном транспорте значительно выгоднее, и «тогда инфаркт города, к которому Новосибирск неминуемо приближается, можно предотвратить».

«Если не предпринять никаких мер, в 2020 году спрос на общественный транспорт и его рентабельность снизятся, люди будут пересаживаться на личные автомобили. Но пропускной способности дорог не хватает и сейчас, что же будет дальше? — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря в Новосибирске вырастет цена на проезд в общественном транспорте: в трамваях и троллейбусах — до 23 рублей (сейчас 21 рубль), в автобусах — до 24 рублей (сейчас 22 рубля), в метро — до 25 рублей (сейчас 22 рубля).

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