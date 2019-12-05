Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:16 — REGNUM В целях укрепление двусторонних отношений в Намибии будет открыто посольство Танзании. Об этом, как передает газета Mwananchi, заявил министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди, выступая на втором заседании Объединенного координационного комитета (JCC), прошедшем в Дар-эс-Саламе.

В своем выступлении министр иностранных дел Танзании подчеркнул давние дружеские отношения между двумя странами.

«Во время визита президента Джона Магуфули в Намибию он заявил, что мы откроем посольство в Намибии. До конца этого года наше посольство откроется в Намибии, а посольство Намибии будет открыто у нас», — заявил Кабуди, отвечая на вопрос о сроках открытия диппредставительств.

Как отмечают журналисты, в ходе своей второй встречи лидеры Танзании и Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в различных областях, в том числе в сфере туризма, промышленности, торговли и предоставлению экономических возможностей молодежи.

Со своей стороны, министр иностранных дел Намибии Нанди Ндаитва высоко оценил реализацию договоренностей, достигнутых в интересах граждан обеих стран, а также призвал к обеспечению регулярных встреча в рамках заседаний Объединенного координационного комитета.

Как передает издание, первая встреча организации состоялась в 1999 году.