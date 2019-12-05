Бишкек, , 10:07 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашения о предоставлении Международной ассоциацией развития $6 млн на реализацию проекта поддержки местных сообществ CASA-1000. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках первого из этих договоров Международная ассоциация развития выдаст правительству республики кредит на сумму $5 млн (320,5 млн рублей) с процентной ставкой 0,75% годовых. Срок займа составит 38 лет, из которых 6 лет — льготный период.

По второму соглашению Киргизия получит грант в размере $1 млн (64,1 млн рублей).

Отмечается, что проект поддержки местных сообществ CASA-1000 предусматривает решение социально значимых вопросов развития регионов Киргизии и вовлечение киргизстанцев, проживающих в селах близ линии электропередачи CASA-1000, в развитие социальной и экономической инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что CASA-1000 — это проект, предполагающий экспорт в Афганистан и Пакистан излишков электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане в летний период.