Вашингтон, , 10:04 — REGNUM США не вводили никаких ограничений для Украины на использование противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 5 декабря рассказал на встрече с журналистами заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Это неверно», — заявил Руд в ответ на вопрос о правдивости утверждений некоторых американских СМИ, что Пентагон выдвинул Украине условия для использования комплексов Javelin.

При этом он отметил, что США высказали Украине просьбу, чтобы данные комплексы не оказались в руках третьих лиц.

«Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам», — рассказал замминистра обороны США.

При этом он указал, что комплексы Javelin являются только средством обороны.

«Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются (Украине) при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях», — рассказал Джон Руд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее управлении ООН по правам человека выступило с призывом к правоохранительным органам Украины расследовать все сообщения о фактах мародерства, которые совершены военнослужащими или сотрудниками украинских правоохранительных органов во время вооруженного конфликта в Донбассе.