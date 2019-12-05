Москва, , 09:57 — REGNUM Директор Росгвардии Виктор Золотов 4 декабря встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком в рамках своего официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом 5 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба Росгвардии.

По ее данным участники встречи руководители обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух государств в области безопасности и противодействия терроризму. Кроме того, официальная делегация Росгвардии посетила командование вьетнамской полиции специального назначения, где познакомилась с его структурой и спецификой работы.

Также в Росгвардии отметили, что Федеральная служба войск национальной гвардии России подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Документу предусматривает укрепление сотрудничества по вопросам охраны важных государственных объектов, общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также осуществления государственного контроля в области оборота оружия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ффициальный визит делегации Росгвардии в Социалистическую Республику Вьетнам проходит во время проведения Года сотрудничества России и Вьетнама.

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