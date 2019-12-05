Куала-Лумпур, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад официально начал подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в 2020 году, сообщает Sindonews.

«Я останусь премьер-министром, чтобы увидеть саммит АТЭС, прежде чем передать правительство коллегам по коалиции», — заявил Махатхир Мохамад.

Издание отмечает, что премьер-министр Малайзии станет первым мировым лидером, который дважды проведет саммит АТЭС.

«У нас есть второй шанс провести саммит АТЭС в том же месте, что и два десятилетия назад», — пояснил Махатхир Мохамад.

По его словам, Малайзия запустит АТЭС — 2020 на фоне сохраняющихся рисков и торговой напряженности. Все текущие тенденции ослабляют инвесторов и вызывают снижение доверия в мире.

Напомним, саммит АТЭС, запланированный на 16−17 ноября 2019 года в Сантьяго (Чили) был отменен из-за протестов в стране.