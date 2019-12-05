Киев, , 09:49 — REGNUM Член севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый был задержан на Украине в рамках уголовного дела по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Кучерявого задержали после получения информации о том, что он «планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта».

В СБУ заявили, что в 2014 году Кучерявый «способствовал российской оккупации Крымского полуострова», он якобы «помогал организовывать блокпосты в Севастополе и охранять общественный порядок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ объявила в розыск жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого в Нидерландах считают одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе.

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