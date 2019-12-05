Батуми, Грузия, , 09:55 — REGNUM Сотрудники Аджарского телевидения и радио 4 декабря вышли на акцию протеста в Батуми, выражая несогласие с действиями своего нового директора Георгия Кохреидзе. Об этом сообщает портал Batumelebi.ge.

По данным журналистов портала, протестующие держали плакаты «Работаем для общества, а не для директора», «Не вмешивайся», «Читайте наши статьи, а не переписку», «Нас много» и другие.

В заявлении, которое распространили протестующие, нового директора, которого назначили на должность 22 ноября, обвинили в слежке, шантаже и дискредитации.

«Новый директор обвинил всю редакцию в том, что она действует согласно политической повестке дня, в пристрастности, и в «постановке спектаклей». Он сказал нам, что не доверяет отчетам о нашей деятельности, сделанными международными организациями, в том числе, и ОБСЕ, а также последним рейтингам», — говорится в заявлении протестующих журналистов.

Они потребовали прекратить безосновательные обвинения, слежку и шантаж сотрудников.