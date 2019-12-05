Пхеньян, , 09:44 — REGNUM Если США применит оружие против КНДР, северокорейская сторона примет ответные действия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление начальника генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

Известно, что Северная Корея отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа спустя три дня.

В заявлении начальник генштаба КНДР выразил разочарование в связи с заявлением Трампа, а также подчеркнул, что хвастливые и грубые высказывания и замечания могут навредить самому президенту США, а применение силы может обернуться для США «чем-то ужасным».

Также Пак Чон Чхон отметил, что единственная причина, по которой данный вопрос не перетёк в вооруженный конфликт, кроется в близких отношения лидеров двух стран. Благодаря этому КНДР всё ещё сохраняет возможность возобновления диалога.

Напомним, что 3 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР.