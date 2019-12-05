Киев, , 09:35 — REGNUM Украина будет принята в НАТО через полгода после того, как украинская земля будет официально продана иностранцам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий предупредил о последствиях отмены моратория на продажу украинской земли. Закон, полагает он, должен защитить права украинских граждан, а не права тех иностранцев, которые «всё скупят».

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО», — сказал Добкин.

Он добавил, что Киеву даже не нужно будет подавать какие-либо заявки. Для охраны имущества на украинской территории потребуется охрана.

По мнению Добкина, закон об открытии рынка земли можно принимать не раньше, чем через год, так как нужна объективная оценка ситуации экспертами. Для стран Прибалтики и Венгрии присутствие НАТО обернулось сокращением промышленного производства и оттоком жителей из-за безработицы.

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